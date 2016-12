19:49 - E' stato arrestato in Svizzera, ai fini dell'estradizione, Guido Ralph Haschke, l'italoamericano ritenuto il mediatore di una presunta tangente pagata da Finmeccanica per ottenere la commessa dal governo indiano per una fornitura di elicotteri. Il tribunale di Bellinzona ha deciso che Haschke, accusato di corruzione internazionale, sia estradabile e ne ha pertanto disposto l'arresto in via cautelare.