05:59 - Arrestate cinque persone, tra dipendenti infedeli e corrieri compiacenti, che in sei mesi hanno rubato alla Fiat centraline elettroniche e volani motore per un valore di oltre 2,3 milioni di euro. I carabinieri hanno smantellato l'organizzazione criminale, specializzata in furti seriali, che operava nello stabilimento di None, nel Torinese.