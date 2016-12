Femminicidio,Cassazione:dubbi legge

19:16 - Nella legge di conversione che ha dato il via libera alla norma sul femminicidio si è fatta "una parziale retromarcia" proprio "sulla scelta più significativa operata dal decreto legge in materia di atti persecutori e cioè quella relativa alla irrevocabilità della querela". Lo afferma la Cassazione. Anche lo strumento introdotto per delimitare i casi in cui la querela resta revocabile "non sembra funzionale allo scopo" e presenta dubbi interpretativi.