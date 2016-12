Fabrizio Corona, la famiglia: "Non ha mai tentato di togliersi la vita"

20:30 - "Nessun tentativo di suicidio". La famiglia di Fabrizio Corona definisce "infondata" la notizia, riportata dal settimanale "Oggi", secondo cui l'ex agente dei paparazzi avrebbe cercato di togliersi la vita nel carcere di Opera, dove è detenuto. "Fabrizio, che non può difendersi dagli attacchi ingiustamente diffusi, sta scontando la sua pena con difficoltà affrontando il dolore a testa alta", si legge in una nota diffusa dalla famiglia.

"Nell'articolo apparso su il settimanale "Oggi" - dice Federico Corona, fratello di Fabrizio - si racconta che ha un atteggiamento spavaldo e aggressivo anche all'interno del carcere e che sia sempre pronto a venire alle mani: non è vero. Da quando è in carcere si sta comportando da detenuto modello e ha rapporti civili con tutti gli altri detenuti".



"Contro Fabrizio puro sciacallaggio mediatico" - "Noi familiari e gli avvocati - prosegue Federico Corona -, visitiamo frequentemente Fabrizio e lo "monitoriamo": escludiamo che possa aver tentato di togliersi la vita. Siamo indignati per questo sciacallaggio mediatico di cui mio fratello è stato vittima. Fabrizio sta affrontando con sofferenza ma a testa alta la sua detenzione".