Etna, alte fontane di lava dal cratere Resta operativo l'aeroporto di Catania

12:54 - E' in corso da venerdì notte una nuova attività stromboliana dell'Etna dal cratere di Sud-Est, caratterizzata da alte fontane di lava accompagnate da emissione di cenere lavica, trasportata dal vento in direzione Sud-Ovest. L'attività dell'Etna è iniziata intorno alla mezzanotte. Quella delle fontane di lava alle 4:50. Non si sono formate al momento colate laviche. La situazione è monitorata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania.

L'aeroporto di Catania rimane operativo ma è stata riunita l'unità di crisi dello scalo per decidere se prendere provvedimenti.