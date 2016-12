Estetista uccisa a Bari, emergono nuovi dettagli: forse ci fu un complice

12:29 - Sono poche le certezze nelle indagini sull'omicidio di Bruna Bovino, l'estetista 29enne uccisa nel suo centro di bellezza a Mola di Bari. Intanto, chi l'ha ammazzata è un uomo, qualcuno che lei conosceva: ma non si esclude che ci fosse anche un'altra persona, un o una complice.



E poi, le modalità del delitto: Bruna è stata aggredita con un paio di forbici o un punteruolo al collo, un'arma che l'assassino potrebbe aver trovato lì dove l'ha uccisa. Un particolare che farebbe pensare a un delitto d'impeto. Forse l'ha poi strangolata, quindi, ha dato fuoco al locale, verosimilmente per far perdere ogni traccia.



Dall'autopsia emerge anche che la ragazza, madre di due figli, non ha subito violenza sessuale. L'omicidio sembra maturato dopo una lite, lei ha tentato disperatamente di difendersi. In queste ore gli inquirenti stanno nuovamente ascoltando alcune delle persone già sentite: più di uno i sospettati, di cui si starebbero passando al vaglio gli alibi. Bruna avrebbe dovuto testimoniare al processo contro il suo ex datore di lavoro, accusato di induzione alla prostituzione. Ma si scava anche nella sua vita privata, alla ricerca del responsabile di questo ennesimo femminicidio.