Dieci milioni followers per il Papa

14:36 - Oltre dieci milioni di "followers". E' quanto ha registrato l'account @Pontifex di Papa Francesco su Twitter. Voluto da Benedetto XVI, era stato inaugurato il 12 dicembre scorso in otto lingue. Il 17 gennaio di quest'anno è stato aggiunto il latino che subito ha suscitato interesse e un buon seguito. "Cari follower, ho saputo che siete più di 10 milioni ormai! Vi ringrazio di cuore e vi chiedo di continuare a pregare per me", ha risposto il Papa.