19:11 - Massimo Di Cataldo parla per la prima volta dopo le accuse di maltrattamenti che gli ha rivolto la sua ex compagna, Anna Laura Millacci. Accuse per le quali il cantante è ora sotto inchiesta. La donna quest'estate pubblicò su internet le foto del suo volto tumefatto. A "Domenica Live" Di Cataldo ha deciso di raccontare la sua verità, ammettendo che quel giorno ci fu una discussione con la ex, ma negando di averla ridotta in quel modo.

La donna, che con il cantante ha avuto una bambina di due anni e mezzo, lo aveva accusato anche di averla picchiata al punto da averle procurarle un aborto e lo aveva documenta con scatti raccapriccianti pubblicati su Facebook.



Ma la sera stessa dell'aggressione sarebbe stata vista a una festa. Il cantante teme che la sua ex stia agendo per un desiderio di pubblicità e per rovinargli la vita e si dice preoccupato per la loro figlia.