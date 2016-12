Di Cataldo, il perito: "Ha picchiato l'ex"

13:17 - Immagini forti che scossero il mondo della musica e non solo. Ora arrivano i risultati della perizia: secondo il consulente nominato per cercare di far luce sulla vicenda, Massimo Di Cataldo picchiò la sua ex compagna ma quelle botte non sarebbero la causa dell'aborto. Cambia, quindi, la posizione del cantante indagato a Roma per maltrattamenti in famiglia e procurato aborto ai danni di Anna Laura Millacci, per tredici anni sua fidanzata e madre della sua seconda figlia.