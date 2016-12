Depredavano i bancomat con una "forchetta": 5 arresti a Genova

17:08 - Si chiama «revelsal cash trapping» la tecnica usata dai ladri per svuotare bancomat. La "banda del cacciavite" è stata scoperta per la prima volta in Italia dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, che hanno arrestato cinque persone. Durante un prelievo, veniva inserita una "forchetta" nella fessura degli sportelli bancomat. Questa veniva usata come un "cacciavite", ossia serviva per non bloccare lo sportello bancomat, come solitamente avviene, permettendo a tutte le banconote selezionate dalla macchina di uscire, non soltanto quelle richieste dall'utente. Per fare questo i ladri inserivano una carta prepagata e ordinavano un prelievo di pochi euro. Il risultato era un bottino anche di 2000 euro.