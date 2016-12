19:40 - Dalla mezzanotte di domani comincerà 'L'Italia si ferma', la rivolta dei tir che proveranno a paralizzare il Paese. Il fermo è proclamato fino a venerdì dal movimento spontaneo che riunisce diverse organizzazioni, tra le quali il Movimento Forconi, il Movimento autonomo autotrasportatori, il Co.Spa. Autotrasportatori, agricoltori, ambulanti, tassisti potrebbero decidere il blocco delle attività.



"Ribellarsi è un dovere", dicono nei volantini e sul web, da dove annunciano una protesta a oltranza con lo slogan "Quando un governo non fa ciò che dice il popolo, va cacciato anche con mazze e pietre"."Siamo disponibili a farci arrestare", dichiara Mariano Ferro, leader del movimento dei Forconi, a seguito della comunicazione da parte delle Prefetture di Catania, Ragusa, Siracusa e Messina che "dice che ci è vietato tutto". Alla manifestazione partecipano anche lavoratori precari e giovani disoccupati, anche se ci sono state numerose defezioni di alcune siglea seguito dell’adesione di formazioni di estrema destra.



I Giovani Democratici della Provincia di Torino si sono dissociati dalla protesta proprio per non associarsi alle frange estremiste: "Sappiamo che molti cittadini stanno aderendo in buona fede - affermano in una nota - ma invitiamo tutti a informarsi sulla natura degli organizzatori e degli aderenti. Non è accettabile cavalcare il disagio sociale con modalità che sanno d'antico squadrismo fascista. Molti commercianti sono stati minacciati in modo che non aprano l'esercizio commerciale per evitare rappresaglie e atti vandalici"



"Non verranno autorizzate tutte quelle manifestazioni che per tempi e modalità di svolgimento sono ritenute a rischio e saranno considerati illegittimi eventuali sit-in, presidi e cortei che si svolgeranno presso arterie di collegamento viarie quali autostrade, strade statali e provinciali, nonché tutte quelle iniziative che si svolgeranno in orario notturno". Questo il comunicato diffuso dalla Questura di Napoli dopo gli annunci di una possibile mobilitazione per bloccare le principali arterie viarie italiane. Poi l'invito rivolto alla cittadinanza: "La Questura, nel premettere che lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere formalmente preavvisato all’autorità di Pubblica Sicurezza, invita quanti intendano manifestare alla massima collaborazione, affinché vengano garantiti i diritti di coloro che non sono interessati alle iniziative preannunciate, primo fra tutti il diritto alla libera circolazione, e nel contempo venga garantito il regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali".



Alcuni cartelli con un messaggio rivolto agli autotrasportatori dell'associazione della Cna sono stati trovati all'ingresso di un consorzio della Fita a Campobello di Licata (Ag): si consiglia "di non fare uscire i mezzi nel giorno della rivoluzione", altrimenti "vi pesteremo a sangue - si legge nei cartelli - fino a farvi morire". Il cartello contiene una serie di minacce e intimidazioni esplicite, e si chiude con un appello alla "rivoluzione che farà libera la Sicilia - attaccheremo lo Stato".



Proprio ieri la Cna siciliana (Confederazione nazionale dell'artigianato e della Pmi) aveva espresso contrarietà al "blocco dei Tir" nell'isola annunciato dai Forconi e altre sigle a partire da lunedì, ricordando come "paralizzare la Sicilia proprio nei giorni a ridosso delle festività Natalizie provocherebbe un danno pesantissimo all'economia dell'isola".



"Il messaggio intimidatorio di oggi desta grande preoccupazione - si legge in una nota della Cna siciliana -, chiediamo che si faccia luce su questo episodio e che si permetta ad artigiani, imprenditori e agricoltori di esprimere liberamente le proprie idee, e di lavorare serenamente senza alcuna forma di pressione, minaccia o intimidazione".



Nei cartelli si leggono minacce di morte indirizzate "al presidente della Cna-Fita della provincia di Agrigento", Salvatore Puleri ("non fare uscire i tuoi mezzi altrimenti ti ritroverai con una forca nella gola") e "alla presidente nazionale" Cinzia Franchini ("si preoccupi della sua famiglia"): i due, comunque, non vengono nominati nel messaggio.



"Un gesto grave e vile - dicono il vice presidente nazionale della Cna, Giuseppe Montalbano, e il presidente e il segretario provinciale di Agrigento, Mimmo Randisi e Piero Giglione - un attacco che certamente respingiamo con decisione e fermezza".



"Gli scioperanti hanno una motivazione reale, nella Finanziaria mancano provvedimenti per alleviare le difficoltà delle famiglie e delle imprese. Ma non devono bloccare il Paese, in questo momento di crisi un blocco del genere non fa che peggiorare la situazione". Così commenta Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti ed attuale esponente di Fi, a margine di un appuntamento politico del movimento a Torino.



"Un blocco della circolazione a ridosso delle festività natalizie sarebbe un colpo gravissimo per una economia già in ginocchio come quella siciliana". Lo afferma il Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta alla vigilia degli annunciati blocchi stradali del movimento dei Forconi previsti a partire dal 9 dicembre in Sicilia. Berretta nella mattinata di oggi ha sentito il Prefetto di Catania Maria Guia Federico, che con una ordinanza ha disposto il divieto di assembramenti in punti nevralgici della rete stradale, autostradale e in altre strutture sensibili, esprimendole il suo apprezzamento per le misure adottate.



"Dal Prefetto - ha detto Berretta - ho ricevuto rassicurazioni circa il mantenimento dell'ordine pubblico e della libera circolazione dei mezzi di trasporto. Su questi punti ho già chiesto l'attenzione del viceministro dell'Interno Filippo Bubbico al quale ho riferito dei danni irreparabili che un blocco dei trasporti causerebbe all'economia siciliana con gravi effetti anche sull'occupazione".