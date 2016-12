14:26 - "La paura e la rabbia sono comprensibili quando non hai più un terreno solido su cui poggiare i piedi, ma, alla fine, sono impotenti a generare futuro". Lo ha detto nella sua omelia di Natale in Duomo, l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, aggiungendo: "Serve invece condivisione, ospitalità, amicizia civica che generano la solidarietà necessaria per uscire insieme dalla prova".