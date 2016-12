Cremlino: "Passaporto russo a Berlusconi? Sono solo pure fantasie"

07:46 - "Pure fantasie": così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito le voci che si sono diffuse nei giorni scorsi sulla stampa italiana secondo cui Vladimir Putin intende concedere un passaporto russo all'amico Silvio Berlusconi. Lo riferiscono le agenzie di Mosca. Al leader di Forza Italia, dopo la condanna definitiva sul caso Mediaset, è stato infatti ritirato il documento italiano.

Lunedì era stato lo stesso Berlusconi a smentire l'eventualità: "E' un'ipotesi che non ho mai considerato, desidero che la mia innocenza venga fuori a tutto tondo io sono italiano al cento per cento e non prevedo scappatoie straniere. Nessuna offerta di passaporto, nemmeno per sogno né dalla Russia né da altri Paesi".