05:53 - Le forze dell'ordine hanno seguito e sorvegliato a distanza per tutta la notte il pullman con cui dalla Valle di Susa un gruppo di attivisti No Tav si è diretto a Roma, per prendere parte alle manifestazioni previste nella Capitale. Vetture della polizia stradale sono state notate in più occasioni durante il tragitto lungo l'autostrada. L'inizio del viaggio, a Bussoleno, era stato monitorato da un'autocivetta.