08:55 - E' arrivato a Roma il pullman che ha portato dalla Valle di Susa una cinquantina di attivisti No Tav che prenderanno parte ai cortei previsti per oggi nella Capitale. I partecipanti, provvisti di bandiere, pettorine e foulard con i simboli del movimento, raggiungeranno il centro con la metropolitana. Da Torino sono in marcia altri cinque pullman organizzati da centri sociali e altre associazioni.