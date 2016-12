Consulenze Fonsai, chiusa inchiesta

16:34 - Il pm di Milano, Luigi Orsi, ha chiuso l'inchiesta sulle "fittizie" consulenze conferite da Milano Assicurazioni a Salvatore Ligresti per un compenso di 7,5 milioni di euro. L'ex amministratore delegato di Fonsai, Emanuele Erbetta, è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'obiettivo, per il magistrato, era di "evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto".