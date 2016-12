Concordia, ecco come verrà sollevata la nave

14:55 - Partito il conto alla rovescia per smantellare la Costa Concordia. Dopo aver messo in asse il relitto lo scorso mese, Boskalis caricherà la nave da 114.500 tonnellate nella sua struttura, la Dockwise Vanguard, la più grande nave da rimorchio al mondo, per condurla alla rottamazione. In attesa di ciò, la società ha pubblicato il video di come dovrà avvenire l'operazione, prevista intorno alla metà del 2014.