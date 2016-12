18:20 - "A marzo si aprirà la finestra temporale per la rimozione della Concordia". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, in visita al Salone Nautico Internazionale di Genova. Il ministro ha poi confermato che il porto prescelto per lo smaltimento della nave potrà essere Piombino se sarà attrezzato adeguatamente per ospitarla.