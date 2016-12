Coldiretti, stop al divieto di pesca per il periodo delle feste

17:30 - Garantito il Made in Italy sulle nostre tavole a partire dalla vigilia e per tutte le feste natalizie. A dare l’annuncio dello stop al divieto di pesca è Coldiretti dopo il via libera del Ministero al provvedimento che consente alla flotta tricolore di "cacciare" anche nel week end, per assicurare un prodotto freschissimo. Il 24, quindi, gli italiani che rispettano la tradizione della vigilia non avranno problemi a rinunciare alla carne.

Il provvedimento – Una decisione che si estenderà anche per il fine settimana che precede il Capodanno e coinvolgerà anche il settore delle vongole. Un’opportunità in più per i consumatori di portare in tavola prodotti di casa nostra aiutando, perché no, anche la ripresa economica italiana senza favorire imprese straniere.