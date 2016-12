Tgcom24 >

Cronaca >

Ciclone mediterraneo sull'Italia, ancora rischio nubifragi al Centrosud 2 dicembre 2013 Ciclone mediterraneo sull'Italia, ancora rischio nubifragi al Centrosud Al Nord al contrario il tempo rimarrà in prevalenza bello. Nel fine settimana invece le correnti di aria gelida torneranno ad attraversare l’Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:40 - L’intenso ciclone mediterraneo (perturbazione n.10 di novembre) che sta interessando la nostra Penisola oggi porterà ancora la pioggia su molte regioni del Centrosud, anche di forte intensità soprattutto fra Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - mentre i mari attorno al nostro Paese saranno ancora spazzati da venti burrascosi; al Nord al contrario il tempo rimarrà in prevalenza bello.

Martedì tempo in miglioramento, con schiarite nelle regioni centrali e piogge residue solo all’estremo Sud, e poi tra mercoledì e giovedì prevalenza di tempo bello e temperature tutto sommato nella norma grazie al ritorno dell’alta pressione. Nel fine settimana invece le correnti di aria gelida torneranno ad attraversare l’Italia - conclude l’esperto - dove porteranno un nuovo brusco calo delle temperature e qualche nevicata fino a quote molto basse.



ANCORA IN AZIONE IL CICLONE MEDITERRANEO. VENTI FORTI E PIOGGE INTENSE SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA - Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Triveneto, Lombardia e Valle d’Aosta, nuvole invece sul resto d’Italia (ma con ampie schiarite nel pomeriggio su Piemonte, Emilia e Romagna): nel corso del giorno piogge diffuse su regioni centrali adriatiche, Sud, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia; rischio di piogge intense su Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, mentre la neve cadrà solo sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1300-1500 metri. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento: previsti 10°C al pomeriggio a Milano, 9°C a Bergamo, Bologna e Verona. 14°C a Roma e Olbia, 15°C a Napoli e Catanzaro.



ATTENZIONE AI VENTI FORTI E AL RISCHIO MAREGGIATE - Venti forti su tutti i mari, con possibili mareggiate soprattutto sul versate adriatico investito da violenti venti nord-orientali. Intensa Tramontana in Liguria. Registrate nella mattina di lunedì raffiche a 48 km/h a Firenze, 61 km/h a Viterbo, 38 km/h a Perugia, 51 km/h a Termoli.



MARTEDI’ TORNA IL SOLE ANCHE AL CENTRO, MA ATTENZIONE ALLE ZONE IONICHE DI CALABRIA E BASILICATA, DOVE INSISTERANNO ROVESCI INTENSI - Martedì prevalenza di tempo bello al Centronord. Ancora nuvole e piogge sparse al Sud e Isole, con rovesci a tratti intensi specie sulle regioni ioniche. Temperature minime in calo al Centrosud, pressoché stazionarie al Nord; massime in diminuzione al Sud. I venti saranno finalmente in attenuazione e per lo più moderati.



TENDENZA SETTIMANA: TORNA IL SOLE A META’ SETTIMANA SU TUTTA ITALIA, POI NUOVA ONDATA DI GELO ARTICO NEL WEEKEND DELL’IMMACOLATA - Mercoledì il tempo migliorerà anche in Calabria e Sicilia, con solo qualche fenomeno residuo sulla Sicilia ionica al mattino. Venti in attenuazione e temperature massime in lieve aumento mentre i rasserenamenti faranno calare le minime al Centronord.



Giovedì tempo bello e soleggiato in tutta Italia con temperature nella norma. Tra martedì e giovedì clima particolarmente mite in montagna e in collina al Nord con temperature ben al di sopra delle medie. Lo zero termico si porterà infatti a 3000 metri, situazione che solitamente accade in piena estate.



Per il fine settimana dell’Immacolata l’Italia verrà investita da un nucleo di aria gelida di origine artica. Nella giornata di venerdì questa massa d’aria artica si addosserà alle Alpi, poi nella notte tra venerdì e sabato si riverserà sul Nord per estendersi al resto del Paese. Si verificherà così un brusco calo delle temperature: la sensazione del freddo verrà accentuata dai forti venti settentrionali che determineranno l’effetto wind chill.



A causa della ventilazione le temperature realmente percepite dal corpo saranno anche di 4-5 gradi più basse rispetto a quelle effettivamente registrate dai termometri. Le zone più coinvolte da questa ondata di gelo saranno ancora una volta le regioni adriatiche, dove potrebbe tornare a cadere la neve a quote piuttosto basse tra sabato e domenica. Maggiori dettagli su questa nuova configurazione nei prossimi aggiornamenti.