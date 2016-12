Cellulare al volante, il vizio non passa

11:42 - Patente a punti, campagne di sensibilizzazione e posti di blocco sembrano non bastare. Gli italiani continuano a utilizzare il telefonino quando guidano. Un vizio fotografato dai volontari dell'Associazione sostenitori della Polstrada, i cui volontari hanno monitoratyo la situazione da Nord a Sud. Un italiano su otto è stato "beccato" con il cellulare in mano: per telefonare, ovviamente, ma anche per navigare sul web e inviare sms.

Gli automobilisti più indisciplinati? A Verona e a Forlì dove è stata superata la media nazionale di quasi quattro punti percentuali, con picchi fino al 16%.



Quanto al genere, dei 4.048 guidatori colti al telefono, 3.057 sono risultati di sesso maschile (pari al 75,5%) e 991 (24,5%) di sesso femminile.



A Roma anche i centauri al telefono - Non solo automobilisti nel mirino dei volontari dell'Asaps. Su 42 ciclomotoristi e motociclisti "beccati" in sella con l'amato cellulare in tutto il Centro Italia, 32 sono stati visti per le strade della Capitale.



La campionatura - L'associazione ha monitorato decine di migliaia di automobilisti, 32.650 per l’esattezza, circolanti durante il giorno nelle fasce orarie di maggiore traffico,dalle ore 8 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 13, dalle ore 18 alle ore 19, e in diversi giorni feriali della settimana.