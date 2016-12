Catania, paralizzata per errore: ora a Laura Salafia serve un montascale

12:57 - Laura Salafia è la studentessa catanese rimasta paralizzata dopo che il 1° luglio 2010 un proiettile vagante l'ha raggiunta alla schiena all'uscita dell'università. Da allora mai nessun risarcimento: lei vive con un sussidio di 700 euro al mese. Ma le spese, come ad esempio medicine e operatori sanitari, sono tante. Per questo ora chiede aiuto a tutti con un conto corrente per raccogliere i soldi che serviranno ad acquistare un montascale che le consentirebbe di uscire dall'appartamento dove vive.



Queste le coordinate per aiutare Laura: Conto corrente: Iban IT74A0103084790000001154007 intestato ad Antonino Salafia.