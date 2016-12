Broker suicida a Roma, Fiamme gialle sequestrano beni per 50 mln di euro

09:38 - La guardia di finanza sta eseguendo a Roma e in altre città un sequestro di beni da oltre 50 milioni di euro, nell'ambito di un'inchiesta partita dopo il suicidio di Giovanni Paganini Marana. Il broker romano, titolare di una società di intermediazione mobiliare, si è ucciso il 7 settembre nella Capitale.

Il provvedimento è stato richiesto dal pm di Roma, Luca Tescaroli, e disposto dal gip, Maurizio Caivano. A occuparsi delle indagini sono stati i militari del Nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme gialle in seguito alle segnalazioni di facoltosi clienti di Paganini: questi ultimi avevano parlato di un grosso buco finanziario causato dal broker stesso e da altre persone con le somme da loro investite e mai restituite.



Nell'inchiesta, che riguarda in particolare la società Auditors italiana srl, risultano indagate sette persone. Si tratta di Paola Taccone Gallucci, Marco Chiarion Casoni, Amerigo Casamonti, Paolo Chiapparelli e Mauro Mazzantini, tutti di Roma; Anna Paola Tiscornia e Maria Immacolata Gambaro di Genova. I reati contestati, diversi da indagato a indagato, vanno dall'appropriazione indebita aggravata di somme degli investitori all'infedeltà patrimoniale aggravata, all'ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza (affidate al ministero dell'Economia per le società di intermediazione mobiliare) e all'abusivo esercizio di attività finanziaria. Nei confronti di due degli indagati viene ipotizzato anche il reato di riciclaggio.