20 novembre 2013 Breve tregua, poi l'inverno: piogge intense, freddo e nevicate in arrivo sull'Italia

10:44 - Qualche ora di tregua, poi arriverà l'inverno, quello vero, con correnti d'aria fredda provenienti dall'Artico. La perturbazione che ha messo in ginocchio la Sardegna si allontana dall'Italia e solo sul basso versante tirrenico si registreranno intense piogge. Giovedì, però, un nuovo vortice depressionario giungerà sulla Penisola portando un calo delle temperature, nuove precipitazioni e nevicate al Nord a quote collinari. Domenica miglioramenti.

Poco sole sull'Italia, ma precipitazioni deboli e moderate. Rischio nubifragi solo su Campania e Calabria Tirrenica, neve sopra i 1.500 metri sulle Alpi. Calano le temperature massime, venti al Sud e sulle Isole.



Giovedì arriva il freddo artico - Un nuovo vortice depressionario è in avvicinamento e colpirà l'Italia giovedì. Porterà correnti d'aria fredda provenienti dall'Artico e dal Nord Europa che comporteranno un drastico calo delle temperature, tra i 5 e gli 8 gradi: previsti 8 gradi a Milano e Brescia, solo 5 gradi a Torino e 3 gradi ad Aosta.



Neve su Alpi e Appennini - Il nuovo vortice porterà, a partire da giovedì, neve anche a quote collinari, su Alpi e Appennini. Possibili fiocchi di neve anche a Torino, dopo la colonnina di mercurio scenderà fino a zero gradi.



Maltempo fino a sabato - Freddo, piogge e neve continueranno fino a sabato. Solo domenica ci sarà un miglioramento sia al Nordovest sia sulle regioni tirreniche. Ancora qualche pioggia sulla Sardegna, in particolare sui settori nord-orientali.