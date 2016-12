Bossi: mia legge evita invasione

22:20 - "Dicono di cambiare la mia legge? Speriamo di no, è l'unica barriera che c'è all'invasione dei clandestini". Lo ha detto Umberto Bossi sull'emergenza immigrazione. "L'Italia - ha aggiunto il Senatùr - non può diventare la portaerei che accoglie tutti i clandestini del mondo. Io ho fatto una legge che stabilisce che per venire bisogna avere un contratto di lavoro, se volete stare qui dovete lavorare. Ma qui vengono tutti quelli che non lavorano".