19:22 - Una donna di 33 anni al quinto mese di gravidanza è morta all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Giovedì sera si era presentata al pronto soccorso ostetrico con dolori addominali. Dopo un tentativo non riuscito di indurre il parto, e verificata la morte del feto, i medici sono intervenuti d'urgenza. Ma dopo l'operazione, le condizioni della 33enne sono apparse subito critiche e, dopo alcuni arresti cardiaci, è deceduta.

La Procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio colposo e aborto colposo. Il fascicolo è stato affidato al pm di turno Manuela Cavallo e al pm Augusto Borghini (del pool di pm che si occupa di colpe mediche).



Il giorno prima di sentirsi male la donna aveva fatto l'amniocentesi - A seguito dell'intervento d'urgenza, la donna era in condizioni molto critiche, e dopo più arresti cardiaci, è deceduta. L'azienda ospedaliera universitaria informa che la donna aveva fatto un'ecografia morfologica che aveva rilevato malformazioni significative del feto. In seguito, mercoledì, era stata fatta un'amniocentesi, per completare la consulenza genetica. L'esame era stato accompagnato da una profilassi antibiotica.