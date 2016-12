Autonomi occupano Piazza Affari

17:18 - La Borsa di Milano è stata occupata da alcuni membri del Centro Sociale “Il Cantiere”: un gruppo di 25-30 persone, quasi tutte a volto coperto, ha forzato le misure di sicurezza con spintoni e schiaffi, riuscendo ad introdursi nell’edificio e occupando la sala centrale. Si tratta di un atto dimostrativo, in vista della manifestazione nazionale di sabato contro l’austerity a Bologna, a cui parteciperanno No Tav, vari centri sociali e movimenti per la casa. La polizia è arrivata dopo circa mezz’ora, fermando alcuni dei manifestanti (tra loro anche alcuni stranieri).