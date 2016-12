07:37 - La tempesta di Natale che sta colpendo il Nord Europa arriva anche sull'Italia con piogge e temporali, prima al Centro-nord e poi al Sud, nevicate abbondanti sulle Alpi e venti forti. E' intanto salito a 5 il bilancio delle vittime del maltempo in Gran Bretagna. In centinaia di migliaia bloccati al buio o negli aeroporti internazionali anche in Usa e Canada.