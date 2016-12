13:19 - Il ministro degli esteri dell' Argentina Hector Timerman "ha dato dato ordine di respingere ogni procedura che possa permettere l'ingresso nel paese del corpo del criminale Erich Priebke". Lo ha reso noto il ministero, precisando che "gli argentini non accettano questo tipo di offese alla dignità dell'uomo". L'avvocato di Priebke, Paolo Giachini, aveva riferito che l'ex SS sarebbe stato sepolto accanto alla moglie a Bariloche.

La Daia, organismo che riunisce le differenti associazioni della comunità ebrea argentina, ha detto che il fatto che Erich Priebke "abbia scontato la sua condanna nella comodita' del suo appartamento, invece di stare nella cella di una prigione" costituisce "una offesa ai familiari delle sue vittime e ai milioni sterminati dal sinistro regime nazista".



In un comunicato diffuso dopo l'arrivo della notizia della morte di Priebke, la Daia ha sottolineato che l'ex ufficiale SS era "un criminale razzista che non ha mai espresso nessun pentimento per i cuoi crimini".



"Il fatto che Priebke sia vissuto impunemente durante decenni nel nostro paese, nella città di Bariloche, godendo della vita che aveva tolto a tanti civili innocenti, costituisce una offesa ai principi della Repubblica per i quali combattiamo gli argentini", aggiunge il testo, che si conclude con un appello "alle forze vive del nostro paese, perché riflettano e si esprimano al riguardo".