14:12 - "Non vi è alcuna ragione per pensare che quanto accaduto a Lampedusa sia l'ultima volta". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nella sua informativa alla Camera. "Sul barcone c'erano forse più di 400 persone, sono state 155 le vite salvate, finora sono 111 le vittime", ha aggiunto. "Alcune sono ancora tra le lamiere della barca che si è inabissata". "Anche l'Ue sostenga la candidatura di Lampedusa per il Nobel della Pace".

Per il vicepremier la questione è "se l'Europa intende difendere la frontiera che ha disegnato con il trattato di Schengen. Uno Stato che non protegge la sua frontiera semplicemente non è. E allora l'Europa deve scegliere se essere o non essere".



Nel corso dell'informativa Alfano ha fatto riferimento al semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, spiegando che "sarà la grande occasione di porre in agenda il tema dell'Italia come plancia del Mediterraneo".