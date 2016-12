26 dicembre 2013 Ancora piogge per la "Tempesta di Natale" Neve sulle Alpi. Le temperature invece rimarranno piuttosto miti per la stagione, in generale al di sopra delle medie stagionali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:25 - La "Tempesta di Natale" porterà piogge praticamente su tutte le regioni, anche forti al Nord e sulle regioni tirreniche, con abbondanti nevicate sulle zone alpine e venti burrascosi su quasi tutti i mari; le temperature invece rimarranno piuttosto miti per la stagione, in generale al di sopra delle medie stagionali. Il maltempo ci regalerà una breve tregua nella giornata di venerdì, ma già nel fine settimana arriverà una nuova perturbazione.

Piogge sabato soprattutto al Nordovest e poi, domenica, qualche piovasco soprattutto sulle regioni del basso versante tirrenico; le temperature invece rimarranno piuttosto miti.



PREVISIONE DI GIOVEDI' 26 DICEMBRE - A Santo Stefano, molte nuvole ovunque: piogge diffuse e insistenti, specie nella prima parte del giorno, su quasi tutte le regioni a eccezione delle coste del medio versante adriatico, mentre le Alpi verranno imbiancate da abbondanti nevicate al di sopra di 900-1000. Le precipitazioni più intense interesseranno alta Lombardia, rilievi alpini e prealpini del Nordest, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi al Centronord nel corso della giornata, mentre al Sud inizieranno a diminuire soltanto in serata. Temperature quasi ovunque in leggera diminuzione ma comunque ancora in generale al di sopra della norma. Venti forti dappertutto, per lo più da Sud-Ovest.



PREVISIONE PER VENERDI' 27 DICEMBRE -Venerdì il tempo registrerà un generale miglioramento. Sarà una giornata fra sole e nuvole. Le schiarite saranno anche ampie su Alpi centrali, Nordovest, Campania e regioni centrali tirreniche. Qualche pioggia in mattinata su bassa Calabria e Sicilia occidentale. Isolati rovesci su Salento, Gargano e Marche. Temperature minime in sensibile diminuzione, massime in aumento al Nordovest e in Sardegna. Venti in decisa attenuazione ovunque.



LA TENDENZA PER IL WEEKEND - Sabato una nuova perturbazione entrerà in azione soprattutto nella seconda parte della giornata, con piogge al Nordovest in estensione tra sera e notte al Nordest e all'alta Toscana. Sono previste nuove nevicate sulle Alpi tra 700-1000 metri. Temperature massime in calo al Nord, soprattutto al Nordovest, in leggero aumento al Centrosud.



Domenica tempo in miglioramento. Al mattino ultimi fenomeni sul versante tirrenico e sul Triveneto con tendenza a un miglioramento verso il pomeriggio. Temperature massime in aumento al Nord, soprattutto al Nordovest.