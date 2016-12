Anche Papa Francesco nel Presepe

09:04 - "Quando ha visto la statuina ha sorriso, si è divertito, e mi ha detto di averlo rappresentato più magro: una persona grandissima": è questo il racconto dell'artista napoletano Genny Di Virgilio che, di persona, ha consegnato a Papa Francesco la statuina del Presepe, da tempo in circolazione, che raffigura proprio il Pontefice. E questa statuina è la più richiesta in assoluto per il Natale 2013...soprattutto dai bambini.