Alta pressione e nebbie sull'Italia Crescono i livelli di smog nelle città

12:23 - Tempo stabile, nebbia e inquinamento a livelli sempre più alti. Fino al 20 dicembre, quando una perturbazione dovrebbe raggiungere l'Europa, l’alta pressione continuerà a dominare sulla Penisola con qualche nuvola solo al Sud e temperature senza variazioni rilevanti. Allarme smog: ben oltre i limiti i dati rilevati a Milano e a Bergamo.

"La situazione resterà pressoché stazionaria con l’alta pressione che dominerà la scena europea fino almeno fino al 20 dicembre determinando in molte zone tempo grigio e nebbioso - spiega il meteorologo Rino Cutuli -. Le perturbazioni continueranno a infrangersi contro il muro anticiclonico che resterà ben saldo almeno sui settori meridionali del continente".



La situazione - Tempo stabile su tutta la Penisola con le nebbie, anche nelle ore pomeridiane, che raggiungono i litorali di Centronord, Campania e Sardegna. Freddo persistente nelle zone nebbiose con massime di poco sopra lo zero.



Le previsioni per venerdì - Poche nubi, solo al Sud, ma tempo grigio a causa della nebbia in Valpadana e nelle valli interne del Centro, fra Toscana e Umbria. Temperature senza variazioni di rilievo: minime sottozero in molte città, ad esempio -6 gradi ad Aosta, -4 gradi a Novara, Piacenza e Trento, -2 gradi a Milano, Torino, Brescia e Perugia.



Il tempo nel weekend - Niente piogge sabato e domenica anche se aumenta la nuvolosità al Centro e nelle Isole. Nebbie meno intense.



Perturbazioni dal 20 dicembre - La stabilità durerà fino al 20 dicembre quando una lieve perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l'Italia rimescolando l’aria e dissolvendo così le nebbie in Valpadana.



Preoccupa lo smog - La bolla anticiclonica che ormai da diversi giorni insiste sul nostro Paese causa un innalzamento oltre i livelli di guardia dell'inquinamento. I dati registrati a Milano e a Bergamo sono preoccupanti: 130 µg/m3 con punte anche oltre i 150 µg/m3. La soglia limite è di 50 µg/m3.