Allagamenti e frane in Calabria per il maltempo, ingenti i danni

13:31 - Pioggia e vento forte stanno provocando allagamenti e ingenti danni in tutta la Calabria. Le zone maggiormente colpite sono quelle della fascia ionica, dove i vigili del fuoco stanno effettuando numerosi interventi per frane e allagamenti di scantinati. Le zone costiere stanno subendo danni a causa delle mareggiate e molte imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi. Nel Crotonese e nel Cosentino strade invase da fango e detriti.

I vigili del fuoco di Cosenza hanno ricevuto una cinquantina di richieste di soccorso per allagamenti di scantinati e per piccole frane. Il vento forte ha danneggiato anche numerosi alberi i cui rami sono finiti sulle strade.



Nella zona del Crotonese le situazioni dove ci sono maggiori difficoltà sono quelle di Petilia Policastro e Cirò Marina. Anche in queste zone si sono verificati numerosi allagamenti.



A Catanzaro, che nei giorni scorsi ha subito ingenti danni a causa del maltempo, la pioggia delle ultime ore non ha provocato particolari disagi.



Nella notte 60 interventi dei vigili del fuoco a Napoli - Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, tra Napoli e provincia, a causa del forte vento che ha abbattuto alberi, cartelloni pubblicitari e ha fatto crollare pezzi di intonato e cornicioni in varie località. Una sessantina gli interventi finora completati. La direzione regionale ha deciso di incrementare di 40 unità il personale per fronteggiare e gestire gli interventi.