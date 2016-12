Alitalia, martedì sciopero di 4 ore per piloti e hostess della compagnia aerea

13:21 - Sciopero martedì di piloti e assistenti di volo Alitalia, proclamato da Uiltrasporti, Anpac, Avia, Anpav e Ugl Trasporti. Lo stop sarà dalle 10 alle 14. I sindacati terranno un presidio davanti al varco equipaggi all'aeroporto di Fiumicino per sensibilizzare sulle motivazioni dello sciopero legate, fanno sapere, "al futuro delle professionalità e per la tutela dei posti di lavoro" e alla rivendicazione di "un piano industriale serio e sostenibile".

Limitata riduzione dei voli - A causa dello sciopero Alitalia ha già predisposto misure per diminuire i disagi ai passeggeri, programmando una limitata riduzione del numero dei voli pianificati per la fascia oraria interessata dall'agitazione del personale: le modifiche non riguardano i voli intercontinentali Alitalia che si prevedono regolari.



Contattati passeggeri per fornire alternativa - Alitalia sta prendendo contatto con i passeggeri interessati offrendo collocazione su voli alternativi per la stessa destinazione. L'oltre l'80% dei passeggeri fa sapere la compagnia è stato già riprotetto su altri voli entro la stessa giornata di domani. La compagnia raccomanda comunque ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo chiamando il numero verde 800.65.00.55 o consultando lo stato del volo del sito internet alitalia.com.