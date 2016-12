Abusi su paziente, arrestato medico

10:42 - Un ortopedico di Torino è stato arrestato dalla polizia per una presunta violenza sessuale ai danni di una paziente. Il caso risalirebbe a sei mesi fa. La nipote della vittima, che aveva assistito alla visita del professionista, aveva presentato un esposto. Convocato dal direttore dell'ospedale in cui esercitava, il medico aveva spiegato che il malessere della paziente avrebbe potuto avere cause ginecologiche.

La paziente si era presentata al centro prenotazioni dell'Asl con una richiesta di controllo per un mal di schiena. Inaspettatamente, però, la visita ortopedica si sarebbe trasformata in una sorta di esplorazione ginecologica, come ha scritto la nipote ventenne della vittima nell'esposto presentato al direttore generale dell'Azienda sanitaria. La segnalazione ha permesso l'avvio di un'indagine interna che ha poi portato alla segnalazione in procura e all'arresto del medico.