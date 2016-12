"Regina del furto":in manette 59 volte

21:32 - 59, 36 e 3 non sono numeri affatto casuali ma accuratamente calcolati per una ladra arrestata a Roma.La responsabile dei “colpi” 36enne, originaria dell’Emilia Romagna viveva a Roma, senza fissa dimora. La sua lista di precedenti farebbe invidia ai più incalliti ladri, dagli accertamenti è emerso che la nomade annovera 59 precedenti specifici, riguardanti reati commessi in varie località d’Italia a danni di esercizi commerciali, e 3 nomi diversi. Nei suoi confronti sono scattate la manette e la veterana ladra è stata portata presso il carcere di Rebibbia, a disposizione del Gip del Tribunale di Latina che ha emesso il provvedimento restrittivo.