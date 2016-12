"Non me ne faccio nulla" rimosso crocefisso da una scuola di Bologna

13:41 - "Non me ne faccio nulla" e toglie il crocefisso. Succede in un'aula della scuola elementare "Bombicci" di Bologna, dove una maestra ha rimosso questo simbolo dalla parete della sua classe. Immediata la polemica, ma il Preside Stefano Mari la difende: "Non c'è nessun obbligo di legge" e spiega che nella maggior parte dell'edificio scolastico il crocefisso non è presente.