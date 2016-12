07:24 - La Squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato in Francia il latitante Giovanni Franco, di 66 anni, elemento di spicco, della cosca di 'ndrangheta dei Barreca. L'arresto è stato eseguito ad Antibes a conclusione di una complessa attività operativa condotta in Italia ed in Francia. Sul conto del latitante pendeva un ordine di carcerazione emesso nel febbraio del 2012 dalla Procura generale di Reggio Calabria.