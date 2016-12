6 dicembre 2013 "Mandela terrorista assetato di sangue bianco", Tosi espelle consigliere leghista Francesco Vartolo, consigliere di Circoscrizione a Verona, già in passato era stato fortemente criticato per le sue prese di posizione, fra cui quella a difesa di Erich Priebke Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:30 - Il segretario della Lega Nord-Liga Veneta, Flavio Tosi, ha espulso il consigliere di Circoscrizione per il Carroccio a Verona, Francesco Vartolo, dopo la frase shock su Nelson Mandela. Vartolo aveva postato su Fb: "Finalmente il terrorista Mandela, belva assetata di sangue bianco trasformato in eroe dalla propaganda mondialista, si troverà di fronte a tutta la gente che ha fatto ammazzare. Con le bombe nelle chiese o con i copertoni incendiati intorno al collo".

Dopo la frase shock le scuse - "Mandela è sicuramente un mito per molti e mi scuso con coloro che si sentono offesi dalle mie parole". Così il consigliere leghista dopo la pubblicazione del post su Fb. "Forse è vero che ho usato delle parole sopra le righe - ammette - però il concetto lo mantengo. Ricordiamoci che le istituzioni internazionali hanno dato un Nobel della pace a Obama, che fino a poco tempo fa voleva bombardare la Siria e non perde occasione di fare la guerra in giro per il mondo, e alla Ue, che lascia morire i migranti nel Mediterraneo".



Vartolo dice poi "di prendere atto" delle dichiarazioni di Flavio Tosi, che ha annunciato la sua espulsione dal Carroccio, peraltro "mai formalizzate sino a questo momento", ma di essere anche "commosso per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti in queste ore".



La difesa di Priebke - Vartolo, 29 anni, era già stato assurto agli onori della cronaca per un altro post pubblicato sempre su Fb. In passato a creare scalpore erano state le sue dichiarazioni su Erich Priebke: "Lo Stato ti chiede di essere assolutamente contrario a qualsiasi espressione o manifestazione che possa anche solo dare il dubbio che tu non condanni fermamente Erich Priebke. Ovviamente io la penso in modo un po' diverso. Tutti quelli che sono odiati da tutti, a me stanno simpatici, perché se sei odiato da tutti un motivo di domandarsi il perché c’è, e, probabilmente, se sei così odiato, forse è perché… può anche venire il dubbio che tu sia dalla parte giusta".



Zaia: "Non è il pensiero della Lega" - "E' un'uscita da condannare e non rappresenta il pensiero della Lega": così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta la frase pubblicata su Fb da Vartolo. Mandela, ricorda Zaia, "è una persona che è stata 25 anni in carcere e ha avuto il premio Nobel per la pace".