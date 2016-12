Ancora disagi al Nord nel terzo giorno della protesta dei "Forconi", che ora minacciano il blocco totale dei Tir. A Milano scontri tra i manifestanti e i tifosi dell'Ajax. La procura di Torino, intanto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per devastazione e saccheggio. E il leader del movimento, Mariano Ferro, prende le distanze dai violenti: "Purtroppo la nostra sigla viene associata a gruppi di teppisti ed eversivi con i quali non c'entriamo nulla".

19:50 Forconi minacciano blocco totale dei Tir

In un volantino diffuso in serata, il movimento dei Forconi ha invitato le persone a "fare rifornimento" perché, si legge, ci sarà "un blocco totale con gli autotrasportatori che sciopereranno al nostro fianco".

19:43 Altri due arresti a Torino

Hanno costretto alcuni negozianti a chiudere. Per questo motivo la polizia ha arrestato oggi pomeriggio a Torino due manifestanti che aderiscono alla protesta dei Forconi. Identificati dalle loro vittime, devono rispondere del reato di violenza privata. Gli arresti a Torino, nell'ambito della protesta dei forconi, salgono così a quattro. Oggi sono stati infatti arrestati un camionista che bloccava il traffico e un manifestante che ha cercato di costringere un tassista a non lavorare.

19:27 Letta: "Forconi non rappresentano tutta l'Italia"

"Non è vero che i Forconi rappresentano tutto il Paese". Così il premier Enrico Letta durante la replica in Senato. "Quando il governo - ha spiegato - deve discutere affronta il problema con le categorie economiche di riferimento, con i rappresentanti che rappresentano il 90% di quelle categorie". Ma, ha aggiunto, "se si viene a dire che quelli che manifestano rappresentano il Paese, io rispondo che non è vero. Si tratta di una piccola minoranza".

19:22 Occupata la stazione ferroviaria di Albenga

Occupata dai manifestanti del movimento dei Forconi la stazione ferroviaria di Albenga: persone sono sedute sui binari ed hanno interrotto la circolazione dei treni lunga la linea del ponente da circa un'ora. Due treni sono fermi in stazione e altri sono in attesa. Il presidio è controllato dai carabinieri e dalla polizia municipale.

18:45 Salvini: Forconi dovrebbero entrare in Parlamento

"Letta si sta scavando la fossa ubbidendo a tutte le richieste fatte da Bruxelles e poi qualcuno si stupisce dei forconi. Dopo il voto di fiducia di oggi dovrebbero entrare in Parlamento". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti alla Camera.

18:43 Procura di Torino indaga per devastazione

Devastazione e saccheggio è uno dei reati ipotizzati dalla procura di Torino nel quadro delle indagini sugli episodi avvenuti in città negli ultimi tre giorni in occasione della protesta dei forconi. Il fascicolo è a carico di ignoti.

18:23 Leader Forconi: "Nostra sigla sfruttata da eversivi"

"I veri Forconi si trovano in Sicilia dove la protesta in questo momento è pacifica. Purtroppo la nostra sigla viene associata a gruppi di teppisti ed eversivi con i quali non c'entriamo nulla. Ci dissociamo a gran voce dalla violenza in atto in altre parti del Paese". Lo dice il leader dei Forconi, Mariano Ferro.

17:45 Il ministro Lupi risponde a Berlusconi

Il tavolo con gli autotrasportatori è aperto da un mese ed è già stato riconvocato per martedì. Lo fa sapere il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, che risponde così all'invito di Silvio Berlusconi perché il governo si faccia "subito interlocutore". "Mi dispiace - dice Lupi in una nota - che non l'abbiano informato. Il governo, il ministero delle Infrastrutture, io e il sottosegretario Girlanda abbiamo più volte incontrato i rappresentanti degli autotrasportatori" e raggiunto un accordo firmato da sigle pari al 95% del settore.

17:34 Cgil rafforza vigilanza a sedi

La Cgil, visto il "degenerare" della protesta dei forconi, ha disposto il rafforzamento dei presidi nelle sedi sindacali. In ogni capoluogo verrà avanzata agli organismi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico, la richiesta di porre "la massima attenzione a prevenire le possibili tensioni che possano ingenerare manifestazioni facinorose e squadriste e a reprimere ogni tentativo violento di intimidire aziende, lavoratori o loro rappresentanti sindacali".

16:45 Alfano riferisce domani alla Camera

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, riferirà domani alla Camera in merito alla protesta dei Forconi e agli incidenti verificatisi in alcune città. La richiesta in informativa urgente era stata avanzata da Emanuele Fiano, deputato del Pd.

16:08 Berlusconi: "Incontro rinviato, ma governo agisca"

"Ho deciso, per evitare ogni possibile strumentalizzazione, di rinviare l'incontro previsto" con una delegazione di autotrasportatori, "ma rivolgo il mio invito al governo affinché si faccia subito interlocutore" delle loro istanze. Lo annuncia con una nota il leader di Fi, Silvio Berlusconi.

16:06 Forconi inviano mail di minacce ai deputati

Minacce ai parlamentari sono arrivate stamattina sulla posta elettronica dei deputati e dei dipendenti dei gruppi Camera. Le minacce, partite dall'account Lagiustaforca@hotmail.com, sono rivolte anche ai giornalisti. La mail si rivolge prima ai "politici", definendoli "feccia dell'umanità", e poi ai giornalisti ("Tra verità e menzogna voi siete la prostituzione"). La mail si conclude con un appello ai "servitori dello Stato": "Siete chiamati a scegliere". Diversi deputati hanno sporto denuncia alla polizia postale.

14:39 Alfano: "Nessuna remora nel reprimere i delinquenti"

"Garantiremo, anche attraverso i mezzi dello Stato, la pacifica manifestazione del disagio" da parte dei cittadini che hanno abbracciato la protesta dei Forconi. Ma, garantisce il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, "non avremo remore a reprimere ogni minaccia e intimidazione che dovesse essere espressione di atteggiamenti delinquenziali".

14:20 Epifani: "Non spargere benzina sul fuoco"

"No a spargere olio e benzina sul fuoco" perché "poi è difficile spegnere le conseguenze": lo ha detto Guglielmo Epifani parlando in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Per Epifani non si deve "soffiare" sul fuoco della protesta dei Forconi: "Su questo il Parlamento non può che essere unito, non ci può essere nessuna indulgenza".

13:55 Liberati i binari a Bisceglie, ritardi fino a due ore

Sono stati liberati dai manifestanti, dopo oltre due ore ore, i binari della stazione ferroviaria di Bisceglie. La protesta ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Bari. Coinvolti quattro treni a lunga percorrenza e tre regionali che hanno registrato ritardi tra 40 e 130 minuti.