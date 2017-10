17enne aggredita a Firenze, l’amica: “Litigava per via dell’ex fidanzato”

“Ha litigato con gli amici per colpa del suo ex fidanzato, perché le mancava”. È questo il motivo della discussione tra la 17enne aggredita nel parco dell’Ambrogiana, a Firenze, e i suoi amici, avvenuta qualche ora prima che fosse trovata in fin di vita. A raccontare i dettagli di quella notte è un’amica della ragazza che è ancora ricoverata per via delle lesioni riportate. Intervistata in esclusiva a Mattino Cinque, la giovane ricostruisce i minuti fuori dalla discoteca aggiungendo che gli amici della 17enne avrebbero voluto accompagnarla a casa: “Lei è scappata, loro l’hanno rincorsa e seguita ma dopo un po’ l’hanno persa di vista e non l’hanno più trovata”. Come sia arrivata nel parco e con chi ci sia andata, rimane ancora adesso un mistero, ciò che è certo, come confermato dalla ragazza al giornalista di Mattino Cinque, è che l’Ambrogiana non è ben frequentato: “Da quanto so io in quel parco ci sono drogati e pazzi, non belle persone insomma”.