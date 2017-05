"Vivo col terrore che il mio ex marito mi uccida"

"Sono quattro anni che vivo con il terrore di essere ammazzata da chi un tempo diceva di amarmi, e la giustizia non fa nulla. C'è stato un provvedimento da parte della autorità giudiziaria, ma è stato poi revocato". E' lo sfogo di Rosalba, una donna vittima di stalking che ha deciso di sfruttare la trasmissione di Canale 5 "Pomeriggio 5" per lanciare il proprio grido di aiuto. "Non conto più le denunce che ho fatto. Il mio ex marito mi ha aggredita in ogni modo. E' entrato più volte in casa mia distruggendo porte e finestre. Oggi vivo blindata. Un'altra volta mi ha inseguita, ero in auto, ha sfasciato il parabrezza e ha quasi divelto la portiera. Eppure è ancora libero di agire".