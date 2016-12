"Venexodus", corteo degli abitanti contro lo svuotamento della città

Allarme spopolamento a Venezia: nelle ultime settimane si è registrato il dato più basso di sempre sui residenti della città, scesi sotto quota 55mila. Per questa ragione, sabato 12 novembre, più di 500 veneziani si sono dati appuntamento in campo San Bartolomeo per protestare contro il progressivo spopolamento del capoluogo lagunare.Il corteo si è mosso lungo i canali fino ad arrivare al ponte di Rialto dov'è stato esposto lo striscione con lo slogan "#venexodus".