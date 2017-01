"Un attentato per liberarsi di clandestini e Pd": bufera su Fabrizio Bracconeri

L'ex ragazzo della terza C è tornato a far parlare di sé. Fabrizio Bracconeri, il Bruno Sacchi nella serie tv degli anni 80, poi per anni volto di Forum al fianco di Rita Dalla Chiesa, si è scatenato su Twitter con una presa di posizione durissima che non è passata inosservata. "Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo - ha twittato - ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni Pd e clandestini... poi la rivolta".