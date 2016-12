"Tutti per Martina", riuscita la gara di solidarietà per curare la ginnasta genovese

Associazioni, commercianti, cittadini: in migliaia si sono mobilitati per aiutare Martina Allegra, la giovane ginnasta genovese vittima di una rara forma di malattia autoimmune (denominata LES) che un anno fa le ha improvvisamente impedito di camminare. A nulla sono serviti i trattamenti e le cure a base di steroidi ai quali si è sottoposta la 15enne per quattro mesi. L'unica via di speranza resta l'Austria, una clinica di Innsbruck in particolare, che può curare Martina nel migliore dei modi. Struttura all'avanguardia e, inutile dirlo, molto dispendiosa soprattutto se a pagare le spese mediche non c'è nessun supporto. E così il web, ancora una volta, si è mobilitato: subito è stata creata una pagina Facebook "Tutti per Martina" che in pochi giorni ha raggiunto migliaia di seguaci e visualizzazioni; e poi via via, il passaparola sta facendo il resto.