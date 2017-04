"Striscia la Notizia": questo centro tricologico... è un albergo

L'inviata Rajae di Striscia la Notizia, raccoglie la testimonianza di un padre che, dopo aver accompagnato il figlio presso un istituto per capelli, si rende conto che il centro di riferimento in realtà ha la sede in un hotel in provincia di Perugia. I pazienti, quindi, sono ricoverati in normali stanze di albergo e vengono privati delle normali assistenze post operatorie. L'inviata va sul posto per verificare la situazione.