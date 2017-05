"Striscia la Notizia" in Inghilterra per difendere il Made in Italy

Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, si aggira tra gli scaffali di un supermercato di Bristol, in Inghilterra, alla ricerca dei tanti prodotti alimentari italiani che vengono venduti all'estero. Su ciascun prodotto, però, è stato applicato un semaforo rosso, giallo o verde in base ai suoi valori nutrizionali. L'inviato del tg satirico, però, si rende conto che la maggior parte dei nostri migliori prodotti sono stati etichettati con il bollino rosso ad indicare il superamento di certi limiti di valori nutrizionali. Il danno è notevole: i consumatori, infatti, leggono il colore rosso come un divieto, evitando, così, di acquistarlo. Il Dott. Paolo Falconi della Coldiretti chiede all'Unione Europea di intervenire per rendere il sistema di vendita più comprensibile e meno ingannevole.