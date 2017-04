"Striscia la Notizia" e i senzatetto nel centro di Milano

Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, documenta la situazione dei clochard nel centro di Milano. La polizia locale, con l’ausilio dell’Amsa (Azienda milanese servizi ambientali), butta via i pochi averi dei senzatetto, tra cui coperte, vestiti, zaini, borse, documenti e medicine, spesso ricevuti da enti benefici. Per capirne di più, l’inviato del tg satirico di Canale 5, incontra Carmela Rozza, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, che dice: "Tutte le mattine vengono buttati cartoni, materassi e indumenti vari. Sto chiedendo alle associazioni, non di portare i vestiti per strada, ma di convincere i clochard ad andare nel centro di accoglienza del Comune, dove ci sono 500 posti. I centri dove poter essere ospitati sono fatti apposta per garantire quella dignità che serve".