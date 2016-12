"Spero che ti scaldi come ha fatto con me", così un bambino regala la propria coperta ai terremotati

"Chiunque tu sia spero che questa coperta ti riscaldi come ha fatto con me, Emilio". Un messaggio gentile ma pieno di tenerezza nascosto tra degli indumenti invernali raccolti dai volontari. A trovare la lettera è stata una mamma di Gagliole, centro in provincia di Macerata, che ha perso tutto in quel terremoto che ha distrutto il 95% del paese. Eppure il piccolo gesto di un bambino di nove anni le ha restituito un po' di quella speranza che le scosse hanno spazzato via.